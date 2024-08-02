Минфин США выдал две лицензии, согласно которым до 12 октября 2024 года разрешаются операции с Мосбиржей, российскими Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД). Об этом говорится в на сайте ведомства.

Прежний срок, в который было предписано завершить все операции с Мосбиржей, истекал 13 августа.

«Все транзакции, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024, которые происходят в обычном порядке и необходимы для прекращения транзакций с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 12 октября 2024 года», — говорится в новой лицензии, выданной управлением Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).

В то же время Мосбиржа приостановила публикацию статистики по валютному рынку, сообщает РБК. В отчете по итогам торгов за июль 2024 года уже отсутствуют данные об объеме продажи валюты.

Московская биржа и НКЦ попали под санкции США в середине июня. После этого Мосбиржа заявила, что с 13 июня прекращает торги с долларом и евро, а ЦБ сообщил, что будет определять официальные курсы этих валют при помощи банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов.

На следующий день Минфин США разрешил операции с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа.