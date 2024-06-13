Минфин США разрешил операции с попавшими под санкции Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) до 13 августа. Лицензию выдало управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Во второй лицензии говорится OFAC сказано, что министерство финансов США разрешило проводить транзакции с НКЦ, «связанные с энергетикой». В ведомстве пояснили, что под этим термином подразумеваются сделки, которые касаются добычи, обработки, транспортировки и покупки нефти и нефтепродуктов, природного газа и других энергоносителей, в том числе уголь и древесину.

12 июня Мосбиржа и НКЦ попали под санкции США. Сразу после этого биржа объявила о приостановке торгов долларом и евро с 13 июня.

Попадание в санкционный SDN-список означает изоляцию компании от мировой долларовой системы. Биржа была вынуждена немедленно приостановить торги долларом и евро. Сделки с этими валютами будут проходить на внебиржевом рынке. На этом фоне обменный курс в нескольких российских банках взлетел до 120, а в одном — даже 200 рублей за доллар.

Позже Банк России решил приостановить торги гонконгским долларом. Время начала торговых сессий на валютном и срочном рынках Мосбиржи по решению регулятора перенесено.