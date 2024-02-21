США сообщили союзникам, что уже в этом году Россия может разместить ядерное оружие или макет боеголовки в космосе, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, Россия разрабатывает «мощности космического базирования», чтобы сбивать спутники при помощи ядерного оружия.

Как отмечают источники, согласно текущей оценке, Россия не планирует взрывать какое-либо орбитальное оружие. Но существует «риск аварии» и ядерный взрыв может потенциально затронуть треть спутников и нанести ущерб коммуникационным системам на земле, добавляют они.

Один из собеседников подчеркивает, что последствия взрыва будут зависеть от размера боеголовки. Не факт, что он повлечет уничтожение спутников, но все же может привести к сбоям, которые потребуют исправления, говорит он.

США и их союзники пытаются убедить Россию не размещать оружие, сообщают источники Bloomberg. Для этого они вовлекают Китай и Индию, отмечают они. Белый дом отказался от комментариев Bloomberg.

14 февраля комитет по разведке палаты представителей США предупредил всех членов Конгресса о некой «серьезной угрозе национальной безопасности». Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал проведение брифинга для американских конгрессменов. Он заявил, что на нем будет обсуждаться некая угроза национальной безопасности страны.

Официально причина брифинга не сообщалась. Однако телеканал ABC News со ссылкой на источники отмечал, что он связан с планами России разместить ядерное оружие в космосе для уничтожения спутников. О том, что опасения в США связаны с усилиями России по развертыванию в космосе «ядерной противоспутниковой системы», также писали The New York Times (NYT) и телеканал CNN.

Позднее в Белом доме подтвердили, что угроза связана с разработкой российского противоспутникового оружия. Президент США Джо Байден поручил своей администрации вступить в прямой диалог с Москвой по этому поводу. Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к Китаю и Индии с просьбой отговорить российское руководство от идеи размещения ядерного оружия в космосе.

20 февраля Владимир Путин на встрече с Сергеем Шойгу заявил, что Россия всегда выступала категорически против размещения ядерного оружия в космосе и что эта позиция не изменилась. На прошлой неделе эту тему комментировал Дмитрий Песков: он назвал публикации о планах России разместить ядерное оружие в космосе «уловкой Белого дома».