Минюст США утвердил передачу Эстонии почти $500 тыс. из конфискованных российских средств для оказания помощи Украине. В ведомстве уточнили, что речь идет об активах, изъятых в марте 2023 года в рамках дела о контрабанде техники военного назначения в Россию.

Согласно релизу американского Минюста, Эстония получит $484 696, которые были конфискованы США после разоблачения незаконной закупочной сети, которая пыталась ввезти в Россию шлифовальный станок C500-CPWZ американского производства. Как указывает министерство, такое устройство используется в оборонном секторе и программах распространения ядерного оружия.

По этому делу был арестован гражданин Латвии, гендиректор латвийской CNC Weld Вадим Ананикс, которого экстрадировали в США. По версии следствия, с 2018 года он находился в сговоре с российскими физическими и юридическими лицами с целью контрабанды в Россию станка 500 CPWZ, который впоследствии был перехвачен правоохранительными органами в Риге.

В середине февраля Ананикс признал вину в нарушении американского экспортного законодательства. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Конфискованные российские средства передаются Киеву через Эстонию, поскольку «нынешние обстоятельства не допускают прямого перевода» украинской стороне, говорится в пресс-релизе Минюста США. По данным ведомства, Эстония использует эти средства в том числе для сокращения времени оценки ущерба и ремонта энергетической инфраструктуры Украины.

Это первый случай, когда США перевели конфискованные российские средства иностранному союзнику для передачи Киеву, заявили в американском Минюсте.

«Цель здесь не только в том, чтобы обнаружить, привлечь к ответственности и обеспечить правосудие, но и в том, чтобы направить незаконные доходы <…> Украине», — сказал генеральный секретарь Министерства юстиции Эстонии Тынис Саар.

Он также выразил надежду на то, что в будущем это станет «новой нормой для санкционных преступлений в других странах».

В России неоднократно критиковали заявления о намерении стран Запада конфисковать российские активы. В декабре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Европе и США понимают, что изъятие российских активов «будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что «воровство государственной, частной и общественной собственности стало визитной карточкой англосаксов». По ее словам, «Вашингтон, Лондон промышляют этим десятилетиями», а ранее «это называлось по-другому: пиратство, например».