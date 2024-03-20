Вашингтон ввел санкции против двух россиян — Ильи Гамбашидзе и Николая Тупикина, обвинив их в создании более 60 сайтов и аккаунтов в социальных сетях, выдававших себя за официальные европейские СМИ и правительственные организации. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Как отмечает американское ведомство, начиная с осени 2022 года Гамбашидзе и Тупикин через свои компании — «Агентство социального проектирования» (АСП) и «Структура» — участвовали в «кампании злонамеренного влияния за рубежом по указанию администрации президента России», в том числе создавали поддельные новостные сайты, аккаунты в социальных сетях и делали постановочные ролики.

«Поддельные сайты <…> тщательно имитировали внешний вид легитимных новостных сайтов. [Они] содержали встроенные изображения и рабочие ссылки на законные сайты и даже использовали страницу принятия файлов cookie на подставном сайте», — отмечает американское ведомство.

В ноябре 2023 года Госдеп сообщал, что сотрудники АСП и «Структуры» — Илья Гамбашидзе, Николай Тупикин, директор АСП Андрей Перла, журналист Олег Ясинский — координировали кампанию по манипулированию информацией, которая была направлена на Латинскую Америку.

Ведомство уточнило, что компании занимались «продвижением стратегических интересов России в регионе за счет других стран путем открытого и скрытого сотрудничества с местными СМИ и влиятельными блогерами для распространения дезинформации и пропаганды».

«Агентство социального проектирования» работает с 2001 года. На сайте компании сказано, что она реализовывает информационные и PR-кампании, проводит предвыборные кампании различных уровней, продвигает продукты и бренды, делает социологические исследования и др. В числе ее клиентов, в частности, указаны Госдума, РЖД и МЧС.

«Структура» специализируется на IT-технологиях и занимается разработкой программного обеспечения. Обе компании также попали под санкции США.