Минфин США 15 января дополнил антироссийский санкционный список. В него внесли 16 граждан России, Турции и ФРГ, а также десятки компаний, среди которых АО «Военторг», Запорожская АЭС, выставочный центр «Патриот», «УМК-Сталь», входящий в контур «Роскосмоса» Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве и другие организации, следует из сообщения на сайте ведомства.

Среди физлиц, в отношении которых введены ограничительные меры, оказались гендиректор ЗАЭС Владислав Исаев, основатель компании «Агроэкспорт 168» Клим Комаров, а также его брата, владельца предприятия «Керамакс» Артем Комаров, экс-сенатор Алексей Дмитриенко и глава «Атомфлота» Яков Антонов.

10 января США объявили о введении санкций против российского энергетического сектора. Под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия, а также компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование», нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и 183 судов, которые Вашингтон считает частью российского «теневого флота».

Кроме того, в список американского Минфина попали 37 человек, в том числе сын совладельца компании «Лукойл» Юсуф Алекперов, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и другие.

Неназванный высокопоставленный чиновник в разговоре с The Washington Post (WP) назвал введенные ограничения самыми значительными санкциями против российской энергетики.