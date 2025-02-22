Татьяна Сергаева назначена на пост главного тренера российской сборной по художественной гимнастике. Об этом заявил президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров, передает ТАСС.

Кандидатура Сергаевой, предложенная главой ФГР, согласована министром спорта Михаилом Дегтяревым, передает «Матч ТВ».

Белозеров выразил уверенность, что Сергаева «приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы».

На должности главного тренера сборной России по художественной гимнастике Сергаева заменила Ирину Винер, которая возглавляла национальную команду с 2001 года. 12 февраля она объявила об уходе с этого поста.

Татьяне Сергаевой 55 лет, она родилась 12 октября 1969 года в Горьком (ныне Нижний Новгород). В 1990 году окончила Горьковский государственный педагогический институт им. М. Горького (ныне Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина). В конце 1990-х — 2000-х годах была тренером молодежной сборной России в групповых упражнениях.

С 2010 года Сергаева была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям. Среди ее учениц — олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, чемпионки мира и Европы Диана Борисова и Екатерина Малыгина. Также Сергаева тренировала в академии Алины Кабаевой «Небесная грация». Сейчас работает тренером-преподавателем в Нижегородском областном училище олимпийского резерва.

Сергаева — мастер спорта СССР, заслуженный тренер России. Награждена орденом Дружбы.