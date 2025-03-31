Стрелявшим с крыши одного из жилых домов в Мурманске оказался сотрудник ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Владислав Завгородний. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах региона.

«Личность злоумышленника установлена — это Владислав Завгородний. По предварительной информации, его место работы — «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ». Он жив, но находится в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

По информации Shot, Завгородний имел регистрацию на карабин «Вепрь» калибра 7,62 мм и гладкоствольное ружьё МР-27.

«До этого мужчина не был судим, лишь привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство», — уточняет телеграм-канал.

Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего в экипаж ППС в Мурманске, по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). По данным следователей, на месте стрельбы обнаружили и изъяли два огнестрельных оружия.

30 марта в 23:04 (мск) губернатор региона Андрей Чибис сообщил о стрельбе на Кольском проспекте Мурманска , предупредив местных жителей о работе силовиков. Спустя 40 минут глава региона заявил, что правоохранители обезвредили стрелка.