Стрельбу в торговом центре «Красный кит» в Мытищах устроил 24-летний Данил Потехин, сообщают телеграм-каналы Baza и Shot.

По данным Baza, на входе в торговый центр между Потехиным и охранниками произошел конфликт. Его причиной стало то, что мужчина отказался от досмотра большой сумки, с которой он пришел в ТЦ.

В подмосковной прокуратуре сообщили, что после этого злоумышленник распылил в сторону охранников газовый баллон. В сообщении ведомства говорится, что после этого мужчина покинул ТЦ. Однако Shot пишет, что перед этим между ним и охранниками завязалась драка.

Примерно через полчаса Потехин вернулся в ТЦ с травматическим пистолетом и открыл стрельбу, в результате которой пострадали четыре человека. Услышав звуки выстрелов, посетители начали покидать торговый центр. Стрелявшего задержали.

Источник «Известий» сообщил, что Потехин после задержания находится в комнате охраны ТЦ. Shot пишет, что с ним проводятся следственные действия. Задержанный утверждает, что действовал в рамках самообороны, пишет «МК».

Охранник «Красного кита» рассказал РЕН ТВ, что устроивший стрельбу приходил в ТЦ с курьерской сумкой еще неделю назад:

«Тогда подозрительного курьера не пустили внутрь и выгнали из торгового центра. Однако сегодня он вновь предпринял попытку пройти в здание, чтобы „видимо, отомстить“».

Потехин, по информации Shot, переехал в Москву из Рязани. Его поставили на учет в полиции, когда он был несовершеннолетним.

Четверо пострадавших в результате стрельбы находятся в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС со ссылкой на подмосковный Минздрав. «МК» пишет, что в их числе двое охранников Александр Емельянов и Иван Зенин, они получили ранения в ноги. По информации издания, действия сотрудников охраны проверят на предмет превышения полномочий.

По факту стрельбы в «Красном ките» Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Максимальное наказание по этой части статьи — семь лет лишения свободы.