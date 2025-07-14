Режиссер и актер Юрий Мороз умер от рака поджелудочной железы. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к окружению артиста.

По словам собеседника агентства, Мороз «длительный период» боролся с болезнью. Mash также писал, что причиной смерти режиссера стало онкологическое заболевание. Телеграм-канал утверждает, что оно было диагностировано у артиста в 2023 году.

Как отмечает Shot, в последнее время Мороз практически не вставал с кровати и передвигался на коляске. В конце июня к режиссеру приезжал врач — тогда состояние Мороза «сильно ухудшилось».

По данным Mash, незадолго до смерти врачи присвоили Морозу паллиативный статус. Это состояние пациента, у которого выявлено хроническое неизлечимое заболевание, а возможности активного лечения исчерпаны. Официально эта информация не подтверждалась.

Юрий Мороз умер в ночь на 14 июля, рассказал РИА Новости ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он подтвердил, что режиссер болел. О смерти Мороза также сообщила его жена — актриса театра и кино Виктория Исакова. Причину она не уточнила.

За свою карьеру Мороз снял более 20 фильмов и сериалов, включая несколько сезонов «Каменской», телефильм «Пелагия и белый бульдог», «Братья Карамазовы» и др. Также он работал над третьим сезоном сериала «Содержанки», где снималась его дочь Дарья Мороз.

Первой женой режиссера была актриса театра и кино Марина Левтова, в сентябре 2000 года она погибла от черепно-мозговой травмы. Его дочь актриса театра и кино, кинорежиссер Дарья Мороз.

Второй супругой Мороза стала актриса Виктория Исакова — они поженились в 2003-м. В том же году у них родилась дочь, но у девочки оказалось редкое генетическое заболевание, через несколько месяцев она умерла. В 2015 году родилась вторая дочь — Варвара.

Коллеги Юрия Мороза называют его «светлым человеком».

«Юра всегда был очень светлым человеком. Светлым, приятным во всех отношениях. <…> Последнее время мы как-то меньше виделись, потому что компания наша немного распалась, у каждого свои дела… Но всегда с огромной теплотой я относился к Юре. Большая печаль, пусть земля ему будет пухом», — сказал в разговоре с RTVI артист Павел Деревянко.

Актер Валерий Баринов в беседе с Daily Storm заявил, что Юрий Мороз был человеком, который «мог что-то подсказать», потому что «знал много». Его коллега Ирина Розанова добавила, что на съемках Мороз вел себя очень тихо, стараясь не отвлекать артистов.

«Юра был интеллигентным, творческим. На съемочной площадке всегда была очень интеллигентная атмосфера. Какая-то очень особенная. Именно Юрина. Он действительно был очень чуткий. И тонкий в отношении к нам, артистам, и в целом к жизни», — сказала Розанова Daily Storm.

Актриса отметила, что она и близкий круг людей знали о болезни режиссера, но не афишировали это. «Жалко Юру. Светлая ему память. Он был и талантливым человеком, безусловно, и очень интеллигентным в нашем цеху. Вижу, что уходит уже мое поколение. Мы с Юрой практически ровесники», — заключила Розанова.