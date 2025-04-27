В иранском порту Шахид-Раджаи взорвался перхлорат натрия, вещество, используемое при производстве твердого ракетного топлива. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник, связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Число погибших в результате взрыва достигло 25 человек, свыше 1,1 тыс. пострадали.

В свою очередь агентство Associated Press (AP) сообщило со ссылкой на частную охранную фирму Ambrey, что иранский порт принял в марте партию ракетного топлива на основе перхлората натрия.

«Как сообщается, пожар возник в результате неправильного обращения с партией твердого топлива, предназначенного для использования в иранских баллистических ракетах», — заявили AP в компании.

Об отправке более 1 т перхлората натрия из Китая в Иран по морю в январе писала газета Financial Times (FT) со ссылкой на разведданные сотрудников служб безопасности двух западных стран. По данным собеседников издания, произведенное на основе этого компонента топливо должно было пополнить ракетные запасы Ирана, истощенные атаками на Израиль во время войны с ХАМАС в секторе Газа.

Как отмечала FT, перхлорат натрия используется для производства перхлората аммония, который составляет 70% твердого топлива для ракет. По оценке собеседников газеты, отправленный в Иран груз позволяет получить 1300 т топлива, которого будет достаточно для заправки 260 ракет средней дальности. Тегеран не подтверждал получение партии перхлората натрия.

Сильный взрыв произошел утром 26 апреля в порту Шахид-Раджаи, расположенном на побережье Персидского залива, недалеко от города Бендер-Аббас. Предварительное расследование показало, что причиной ЧП стал взрыв или пожар в контейнере с легковоспламеняющимися и химическими материалами, сообщил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Ирана Хоссейн Зафари.

По последним данным, в результате взрыва погибли 25 человек, число пострадавших выросло до 1139. Пожар в порту продолжается, ведутся работы по его локализации. Спасатели пытаются взять под контроль оставшиеся 20% первоначального очага возгорания, сообщила представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани в соцсети X. Объявлен трехдневный траур.

NYT со ссылкой на Организацию портов и морского судоходства Ирана пишет, что порт Шахид-Раджаи является крупнейшим в стране. В 2024 году через него прошло 85% контейнерных перевозок, а также значительная часть нефти. Даже двухнедельная остановка работы этого порта вследствие разрушений может нанести огромный ущерб экономике страны, написал в соцсети X аналитик Абдолла Бабахани.