Загоревшиеся в автомобиле баллоны с пропан-бутановой смесью стали причиной взрывов в бухте Десантная, расположенной в 10 км от Владивостока. Об этом сообщается на официальной странице правительства Приморского края во «ВКонтакте» со ссылкой на Антитеррористическую комиссию региона.

Жертв и повреждений административных зданий нет, отмечается в сообщении.

В краевом правительстве уточнили, что рано утром 29 мая в районе бухты раздались «два хлопка», после чего к месту направились специальные и экстренные службы. Район, где произошло воспламенение баллонов со взрывоопасной смесью, оцепили. Движение между бухтой Шамора и поселком Щитовая было частично перекрыто.

Позднее в Антитеррористической комиссии сообщили, что представители профильных ведомств устранили последствия случившегося.

«В настоящее время угроза полностью нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента», — заключили в краевом правительстве.

На устранение последствий инцидента ушло более трех часов, утверждает Vladivostok1.ru. Были задействованы вертолеты, военные и полиция, также дежурили машины скорой помощи, отмечает издание.

У водителей проверяли документы и осматривали их автомобили, объясняя это проведением «следственных мероприятий», рассказала порталу одна из читательниц. По словам очевидцев, с территории бухты вывезли несколько автомобилей, накрытых брезентом.

В бухте Десантная ранее проходили учения Тихоокеанского флота. В феврале экипаж большого десантного корабля «Ослябя» вместе с подразделениями соединения морской пехоты Тихоокеанского флота отработал там погрузку военной техники, сообщало Минобороны.

В мае прошлого года экипажи больших десантных кораблей «Николай Вилков», «Пересвет» и «Ослябя» отработали в бухте алгоритм совместных действий по погрузке и выгрузке личного состава и военной техники. В тренировке приняли участие около 300 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной техники.