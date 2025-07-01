В результате атаки украинских дронов на промышленное предприятие в Ижевске погибли три человека, 35 госпитализированы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он заявил, что доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину, глава государства выразил соболезнования.

«Я буквально час назад говорил с президентом страны, Владимиром Владимировичем Путиным. Он выражает соболезнования семьям погибших и [желает] скорейшего выздоровления пострадавшим. Вся необходимая помощь семьям и погибших, и пострадавших, безусловно будет оказана», — сообщил Бречалов в видеообращении, записанном в больнице.

После атаки беспилотников, «к огромному сожалению», три человека погибли, отчитался глава Удмуртии. Он выразил близким погибших «глубочайшие соболезнования». Еще 35 человек госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Бречалов уточнил, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, «в том числе с привлечением федеральных медцентров».

«Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», — добавил глава региона.

Дроны атаковали предприятие в Ижевске утром 1 июля. По данным источника телеграм-канала MNS, атаке предположительно подвергся электромеханический завод «Купол». По информации СМИ, предприятие занимается производством зенитных ракетных комплексов «Тор».

Бречалов после атаки БПЛА сообщал, что на предприятии возникли «очаги возгорания», есть погибшие и тяжелораненые. С пострадавшими работают психологи.

По данным телеграм-канала «Два майора», предприятие в Ижевске атаковали беспилотники-камикадзе типа «Лютый». Эти дроны могут переносить боевую часть весом до 75 кг и преодолевать дистанции до 1 тыс. км.

В 8:50 мск аэропорт Ижевска перестал принимать и отправлять рейсы. Позже Росавиация сообщила о возобновлении его работы.

В Ижевске после атаки дронов открыли горячие линии для получения информации о пострадавших: +7 (3412) 69-35-10 и +7(3412)20-45-16. В контакт-центре регионального минздрава по номеру 8-800-100-24-47 развернута отдельная линия психологической поддержки.

Комментируя налет украинских беспилотников на Ижевск, член оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин заявил «Ленте.ру» о необходимости принятия дополнительных мер с целью обезопасить предприятия российского ОПК, а также россиян от дальнейших атак.

«Предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также выпускающие различную продукцию с военной составляющей должны быть особенно защищенными», — сказал он.

Швыткин, в частности, предложил строить многоэшелонированные системы противовоздушной обороны, которые, по его мнению, позволят сделать невозможными атаки беспилотников и других систем. Помимо этого, по мнению депутата, «с помощью разведывательной работы нужно выявлять пусковые установки, с которых происходят запуски дронов, выявлять диверсионные группировки и уничтожать».