В результате атаки украинских беспилотников на предприятие в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Удмуртии Александр Бречалов. Число жертв и пострадавших он не назвал.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в больнице Ижевска, с ними работают психологи, добавил Бречалов.

На горячей линии регионального Минздрава URA.RU сообщили о троих погибших и 16 пострадавших.

Такое же число погибших называют телеграм-каналы Mash, Shot и Baza. Пострадали более 20 человек, утверждает Baza. Семеро из них в тяжелом состоянии, 17 — в состоянии средней тяжести. Mash и Shot сообщают о троих тяжело пострадавших.

Атаке предположительно подвергся электромеханический завод «Купол» в Ижевске, сообщает телеграм-канал MNS со ссылкой на источник. В одном из цехов произошел пожар. Предприятие производит зенитные ракетные комплексы «Тор». Reuters со ссылкой на источники утверждало, что на заводе также собирают беспилотники большой дальности «Гарпия-А1».

Ижевск предположительно атаковали украинские тяжелые дроны-камикадзе типа «Лютый», пишет телеграм-канал «Два майора». Они способны переносить боевую часть весом до 75 кг и летать на расстояние до 1 тыс. км.

В Ижевске 1 и 2 июля отменили массовые мероприятия в честь Дня ветерана боевых действий и пятилетия присвоения столице Удмуртии звания «Город трудовой доблести», сообщила мэрия. Планировалось провести автопробег, концерты и световую инсталляцию.