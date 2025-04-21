Обвиняемые в убийстве собственного отца сестры Хачатурян довольны решением суда, который признал его виновным в сексуализированном насилии и причинении вреда здоровью. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на адвоката девушек Алексея Паршина.

«Все довольны, кроме стороны Михаила Хачатуряна. Мы надеемся, что Следственный комитет теперь окончательно примет решение, что девочки оказывали необходимую самооборону, и прекратит уголовное преследование. Теперь уже очевидно, что Хачатурян совершал преступления — это факт, установленный судом», — оценил ситуацию защитник.

Решение по уголовному делу, посмертно возбужденному в отношении Михаила Хачатуряна, вынес 21 апреля Бутырский районный суд Москвы. Мужчина был признан виновным в сексуализированном насилии над собственными детьми и причинении тяжкого вреда их здоровью, а также в распространении порнографии. В связи со смертью подсудимого, который был убит дочерьми летом 2018 года, уголовное преследование прекратили.

В ходе суда адвокаты сестер Хачатурян подчеркивали, что «экспертизы, показания незаинтересованных свидетелей, переписки девочек как между собой, так и с подругами, аудиозаписи, фото, видео и другие доказательства» не оставляют «никаких сомнений <…> в виновности» их отца.

Защитник самого Хачатуряна Георгий Чугуашвили, наоборот, удивлялся, как с таким набором доказательств дело могло дойти до суда, и называл речь прокурора, которая просила признать Михаила виновным, «слабой» и «абстрактной».

Родственники Хачатуряна заявили, что собираются обжаловать это решение поскольку считают приговор несправедливым. По словам сестры мужчины Нелли Хачатурян, обвинения в адрес ее брата были необоснованными, а защита дочерей Михаила пытается использовать этот процесс и приговор как рычаг давления на общественное мнение, чтобы добиться снисхождения для девушек.

Михаил Хачатурян был убит в июле 2018 года. Причиной смерти стали ранения, нанесенные охотничьим ножом и молотком. По подозрению в убийстве задержали его дочерей — 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию. На допросах девушки утверждали, что отец постоянно бил их и подвергал издевательствам.

Сестрам Хачатурян было предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Сначала их отправили в СИЗО, но потом выпустили, запретив общаться между собой и с журналистами, пользоваться интернетом и мобильной связью. В Москве и других российских городах состоялось несколько массовых акций в поддержку девушек.

Защита сестер Хачатурян добивалась, чтобы их действия были переквалифицированы с убийства на самооборону, но Следственный комитет ей отказал. Впоследствии Басманный суд Москвы разрешил посмертно возбудить в отношении отца обвиняемых уголовное дело о сексуальном насилии и распространении порнографии.