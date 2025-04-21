Бутырский районный суд Москвы признал Михаила Хачатуряна посмертно виновным в сексуализированном насилии над собственными детьми и причинении тяжкого вреда их здоровью, передает ТАСС.

Также установлена вина мужчины в изготовлении и распространении порнографии. В связи со смертью обвиняемого, который был убит дочерьми в июле 2018 года, уголовное дело прекращено.

Родственники погибшего намерены обжаловать решение, отмечает ТАСС. Сестра Хачатуряна Нелли заявила, что обвинения несправедливы, а адвокаты дочерей покойного используют «общественные рычаги, чтобы сделать их жертвами». Защита довольна обвинительным приговором в отношении Хачатуряна.

«Результатом мы довольны, мы к этому шли долгие 6,5 года. Данное решение говорит о том, что девочки действовали в целях самообороны», — сказал адвокат Алексей Паршин.

Дело самих сестер Хачатурян еще не закрыто. Защита надеется, что решение суда в отношении их отца способствует прекращению уголовного преследования девушек.

Дело сестер Хачатурян

Сестры Хачатурян — Крестина, Ангелина и Мария — в июле 2018 года убили отца охотничьим ножом и молотком. Девушки, которым на тот момент было 19, 18 и 17 лет соответственно, рассказали, что Михаил постоянно подвергал их издевательствам и побоям.

Сестер обвинили в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Изначально девушек арестовали, но позже отпустили из СИЗО под запрет определенных действий: им нельзя было пользоваться мобильной связью и интернетом, общаться между собой, а также давать комментарии СМИ относительно их уголовного дела. В Москве несколько раз проходили пикеты в поддержку обвиняемых.

Защита изначально настаивала, чтобы действия девушек переквалифицировали на самооборону, но в 2020 году Следственный комитет (СК) отказался это сделать. Младшую из сестер, Марию, следователи просили отправить на психиатрическое лечение. Однако впоследствии Басманный суд Москвы разрешил возбудить уголовное дело в отношении убитого. В декабре 2024-го адвокат одной из сестер сообщил, что процесс по делу Хачатуряна о насилии над дочерьми, по которому они официально признаны потерпевшими, закончится в 2025-м.

Признать Хачатуряна виновным по всем пунктам обвинения на прениях просила прокурор. Адвокаты сестер подчеркивали, что «экспертизы, показания незаинтересованных свидетелей, переписки девочек как между собой, так и с подругами, аудиозаписи, фото, видео и другие доказательства» не оставляют «никаких сомнений <…> в виновности» мужчины.

Один из трех защитников покойного Хачатуряна Георгий Чугуашвили в разговоре с «Коммерсантом» называл речь прокурора «слабой» и «абстрактной». Он выразил непонимание, как уголовное дело с подобным набором доказательств вообще оказалось в суде. Также Чугуашвили говорил, что после речи гособвинителя у них с коллегами «появилась надежда» на посмертное оправдание Михаила Хачатуряна.