Троих военных, сбежавших из воинской части в краснодарском поселке Северный, задержали, сообщил телеграм-канал «Краснодар | Телетайп». Официально эта информация не подтверждалась.

«Троих военнослужащих, сбежавших вчера при выясняющихся обстоятельствах из воинской части в краснодарском поселке Северном, поймали. Подробностей нет и не будет», — говорится в сообщении.

Ранее в краснодарских телеграм-каналах были опубликованы ориентировки на троих предполагаемых беглецов. «Медиазона»* выяснила, что на них изображены 39-летний уроженец Камчатского края Алексей Гирев и 37-летний Игорь Леонов из Адыгеи. Как утверждается, оба ранее фигурировали в базах розыска МВД: Гирев — по обвинению в угоне автомобиля, Леонов — по делу о самовольном оставлении части.

18 апреля телеграм-каналы Baza сообщил, что около ста военных, самовольно оставивших часть, сломали забор «специально огороженного места» на территории военной комендатуры в Краснодаре и попытались сбежать. Здание было оцеплено силами Росгвардии и машинами полиции.

По данным Baza, скрыться удалось семерым военным, четверых из них оперативно задержали. Сбежавшие, как утверждает телеграм-канал, не были вооружены, жертв и пострадавших нет. В МВД заявили, что проверяют информацию о побеге военнослужащих.

*издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов