18 апреля телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости» сообщили, что около ста военных, самовольно оставивших часть, попытались сбежать с территории военной комендатуры. Троим из них, как утверждается, удалось скрыться. В МВД заявили, что проверяют информацию о побеге военнослужащих.

По данным Baza, на территории одной из военных комендатур, в «специально огороженном месте» содержатся военнослужащие, самовольно оставившие часть. Эту категорию называют «СОЧ» или «СОЧники», отмечается в публикации.

«Около ста таких военных сломали забор территории, где они содержались, и вышли уже на территорию Военной комендатуры», — пишет Baza.

Территория военной комендатуры была оцеплена силами Росгвардии и полицейскими машинами, указывает телеграм-канал.

Жители Краснодара сообщили о большом количестве машин полиции в районе комендатуры, а также о нескольких вертолетах в небе, передает «Осторожно, новости». Силовики также останавливали проезжающие автомобили для досмотра.

Как пишет телеграм-канал «Краснодар и край», было остановлено движение на 3-й Трудовой улице, ее блокировали «со всех сторон». По этому адресу расположена комендатура Краснодарского гарнизона.

По данным Baza, из воинской части удалось сбежать семерым «СОЧникам», четверых из них поймали. Еще трое в бегах.

Телеграм-канал «Краснодар и край» публикует ориентировки на троих предполагаемых беглецов.

По предварительным данным, которые приводит Baza, сбежавшие не вооружены, жертв и пострадавших нет.

В дежурной части по Динскому району Краснодара «Осторожно, новости» сообщили, что к ним не поступала информация о сбежавших военных. Позже в МВД заявили о начале проверки информации о попытке побега военнослужащих, сообщает RT.

13 ноября 2024 года десять военнослужащих самовольно оставили воинскую часть в поселке Коченево Новосибирской области. В тот же день были задержаны семеро из них.

В октябре 2024 года в Ленинградской области задержали трех бывших заключенных, дезертировавших из зоны военной операции на Украине. Дом, где находились дезертиры, спецназ взял штурмом.