Десять военнослужащих самовольно оставили воинскую часть в поселке Коченево Новосибирской области, сообщил в телеграм-канале глава Коченевского района Евгений Антипов. По его словам, преступлений на территории района не совершалось.

«По данным ОМВД по Коченевскому району с территории части, расположенной в р.п. Коченево, самовольно покинули расположение части 10 человек из категории ранее самовольно покинувших часть (СОЧ). В течении 30 минут на такси выехали с территории р.п. Коченево. Преступления на территории района не совершались», — написал Антипов.

Он также добавил, что четыре человека задержаны за пределами Коченевского района.

NGS.ru со ссылкой на источник ранее писал, что в воинскую часть в Коченево были прикомандированы около 30 человек со всего Центрального военного округа, которые ранее самовольно оставляли воинские части по различным, не связанным со службой причинам.

«Вечером 12 ноября 10 человек покинули часть. Шестеро из них поехали в Кемеровскую область. Часть мужчин уже задержали. Остальных должны задержать в ближайшее время», — отметил собеседник издания.

Максимальное наказание за дезертирство — лишение свободы на срок до 15 лет. При этом если военнослужащие оставили часть без оружия и не по предварительному сговору, срок составит до 7 лет.

В конце октября в Ленинградской области задержали трех бывших заключенных, дезертировавших из зоны военной операции на Украине. По данным 47news, дом, где находились дезертиры, спецназ взял штурмом.

В июле военнослужащий-контрактник обстрелял сослуживцев в Белгородской области и сбежал из воинской части с оружием. По информации СМИ, причиной случившегося стал бытовой конфликт.