В Ленинградской области задержали трех бывших заключенных, дезертировавших из зоны военной операции на Украине, сообщает 47news со ссылкой на материалы Военного следственного управления СК по Ленинградскому военному округу. По информации портала, дом, где находились дезертиры, спецназ взял штурмом.

Как сообщает 47news, задержание происходило вечером 30 октября. До этого поисково-розыскная группа Минобороны разыскивала одного из сбежавших из зоны СВО — «ранее судимого Игуменова». Силовики прибыли по адресу временного проживания мужчины — в поселок Янино Всеволожского района. Однако, как пишет издание, поисковой группе не удалось сразу задержать Игуменова, поскольку он был не один, а еще с двумя мужчинами.

По данным 47news, при попытке задержания Игуменов выхватил пистолет и «приставил ствол ко лбу офицера», вынудив поисковую группу отступить.

«Игуменов <…> конкретно обрисовал перспективы его службы — либо они убираются и дают им уйти, либо несколькими прапорщиками и офицером станет в Министерстве обороны меньше», — говорится в статье.

47news со ссылкой на материалы СК пишет, что силовики согласились с требованием дезертиров «во избежание жертв среди гражданских лиц». Портал отмечает, что речь идет о посторонних лицах, которые находились возле дома в момент задержания.

Поисковая группа вызвала «полицейское подкрепление» и окружила дом, передает 47news. По информации портала, после этого спецназ штурмом взял квартиру с дезертирами. «Дверь сломали, всех хлопнули», — отмечается в статье.

Собеседник 47news «из полиции» сообщил, что все трое мужчин, которые находились в квартире, были в наркотическом опьянении.

По информации портала, задержанные — 30-летние Александр Игуменов и Марк Фролов, а также 37-летний Владимир Никин — являются уроженцами Ленобласти. Все трое были неоднократно судимы «в основном за кражи». Отбывая заключение, мужчины приняли решение отправиться в зону СВО, откуда впоследствии дезертировали, пишет портал. Все трое находились в розыске как сбежавшие из своих воинских частей.

Задержанных доставили к военным следователям, которые возбудили уголовное дело по ст. 338 УК («Дезертирство»). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

В июле военнослужащий-контрактник обстрелял сослуживцев в Белгородской области и сбежал из воинской части с оружием. По информации СМИ, причиной случившегося стал бытовой конфликт.