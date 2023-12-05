Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима ефрейтора, который самовольно оставил воинскую часть на срок больше одного месяца (ч. 5 ст. 337 УК). Решение опубликовано на сайте суда.

Военный самовольно ушел из воинской части в Донецкой народной республике 4 июля 2023 года и «проводил время по своему усмотрению». Согласно материалам суда, ефрейтор сделал это «с целью временно уклониться от военной службы в период мобилизации и военного положения <…> из личной трусости, желая избежать участия в боевых действиях и отдохнуть от исполнения служебных обязанностей». Спустя два месяца, 4 сентября, он вернулся в воинскую часть в Южно-Сахалинске.

Самовольное оставление части продолжительностью больше месяца (ч. 5 ст. 337 УК) наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет. Военного лишили звания «гвардии ефрейтор» и взяли под стражу в здании суда.

В конце октября Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам колонии мобилизованного, который в марте покинул пункт дислокации в ДНР, чтобы «отдохнуть в период мобилизации». Суд постановил, что мужчина должен отбывать наказание в колонии строгого режима, поскольку за ним «признан опасный рецидив преступлений».

В ноябре Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима мобилизованного, который купил поддельное свидетельство о собственной смерти, чтобы не возвращаться в воинскую часть после отпуска. Мужчина объяснил это тем, что его жена после гибели старшего сына в ДТП и мобилизации супруга находилась в депрессии и угрожала покончить с собой. Суд признал мобилизованного виновным в дезертирстве (ст. 338 УК).