В Беларуси закрылись участки для голосования на выборах президента. По данным первых экзитполов, действующий глава республики Александр Лукашенко получает 87,6% голосов, передает БелТА.

Согласно социологической выборке, анонимный опрос проходил на 320 участках в течение дня с момента их открытия. Всего было опрошено 11,9 тысячи человек.

По данным экзитпола, вариант «против всех» выбрали 5,1% респондентов, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков набрал 2,7%, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич — 1,8%, за предпринимателя Анну Канопацкую проголосовали 1,6% опрошенных, за главу Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка — 1,2%.

Президент Беларуси избирается на пять лет. Кандидат считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании. На предыдущих выборах в 2020 году Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1%. Он бессменно возглавляет Беларусь с 1994 года.

ЦИК Беларуси озвучит предварительные итоги выборов президента 27 января в 11 часов. По данным Центризбиркома, явка составила 85,7% от общего числа включенных в списки для голосования (это 6,9 млн человек). Самая высокая явка зафиксирована в Могилевской и Гомельской областях — 92,64% и 91,54% соответственно. Самая низкая — в Минске (69,72%). По данным ЦИК, серьезных происшествий и жалоб в день голосования не было.

Европарламент накануне выборов в республике принял резолюцию, в которой призвал ЕС не признавать результаты голосования и считать их фальсифицированными. Лукашенко заявил, что ему «абсолютно фиолетово», признает ли Евросоюз выборв в Беларуси или нет — «главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились».