Украинские разведчики предлагали пилоту российского военного вертолета Ми-8МТПР-1 $600-750 тысяч за угон судна, а также помощь с переездом в Чехию. Об этом сообщает телеканал «Россия-24» со ссылкой на данные ФСБ России.

Согласно сюжету телеканала, представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины по имени Сергей связался с российским военнослужащим, пилотом Ми-8МТПР-1, в ноябре 2023 года. Как утверждается, сотрудник ГУР предложил российскому летчику угнать военный вертолет за вознаграждение.

«ГУРовец Сергей предлагал пилоту за угон вертолета 600—750 тысяч долларов, а еще трансфер в Чехию на ПМЖ для всей семьи», — говорится в телесюжете.

Телеканал также опубликовал скриншот из мессенджера, в котором велась переписка сторон. На нем видно, что за угон вертолета предлагали сумму «от 600 до 750», но не указаны данные о валюте.

Судя по скриншоту, в ходе переговоров российского летчика просили указать его точный позывной, прислать данные о членах экипажа, которые должны были также находиться с ним на борту, а также описать три «точных маршрута полета» его вертолета с указанием населенных пунктов и заправочных станций.

После этого пилот, по задумке украинцев, должен был отравить находящихся с ним на борту сослуживцев. Для этого ему рекомендовали купить некий препарат в аптеке и добавить его в нужной пропорции в завтрак коллег.

Также, согласно информации телеканала, украинская разведка «обещала» через третьи страны помочь с переездом супруге пилота. Ей гарантировали переезд в Чехию и паспорт с новым именем. Как отмечают в ФСБ, таким образом украинские военные планировали разделить супругов и взять в заложники жену летчика.

По словам российского военнослужащего, как только ему поступило предложение об угоне, он сразу рассказал о нем сослуживцам и руководству. После этого началась «оперативная игра» — представитель ГУР думал, что вербует россиянина, но на самом деле сам уже был «на крючке» контрразведчиков ФСБ.

В понедельник, 11 ноября, ФСБ России доложили о пресечении попытки Киева угнать российский военный вертолет. По данным спецслужбы, во время оперативных мероприятий российские контрразведчики вскрыли позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесли огневое поражение.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру», комментируя эту информацию, заявил, что попытки украинской военной разведки завербовать российских летчиков происходят не впервые, но любые подобные действия, по его убеждению, обречены на провал.

«Потому что наши военнослужащие понимают, что такое присяга, понимают важность выполнения задач специальной военной операции, а самое главное — понимают важность преданности нашей Родине», — сказал депутат.

Кроме того, он отметил значимость работы российских спецслужб, которые также делают все возможное для предотвращения подобного рода попыток вовлечения служащих в Вооруженных силах России в преступления.