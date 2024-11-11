ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным спецслужбы, сотрудники разведки пытались завербовать российского военного летчика.

«Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию», — говорится в сообщении ЦОС, которое цитирует ТАСС.

По данным ФСБ, во время оперативной игры (оперативных мероприятий, создающих у противника уверенность в успешности своих действий) российские контрразведчики вскрыли позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено огневое поражение.

Вертолеты Ми-8МТПР-1 несут комплекс «Рычаг-АВ», который подавляет радары системы управления огнем ракет класса «земля-воздух», обеспечивая защиту дружественных летательных аппаратов. Такая система также позволяет полностью «ослепить» противника в радиусе нескольких сотен километров и подавить сразу несколько целей. Работу вертолетов Ми-8 с комплексом «Рычаг-АВ» Минобороны показало в июне.

8 июля ФСБ передавала о предотвращении угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3. В сообщении спецслужбы говорилось, что украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика, чтобы тот переправил самолет на Украину «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии».

Спустя два дня ЦОС сообщал, что ФСБ отчиталась о предотвращении двух терактов: поджога на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, а также попытки подрыва трех высокопоставленных сотрудников Минобороны.

8 ноября стало известно, что сотрудники ФСБ обнаружили в пригороде Мариуполя схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими военнослужащими. По данным ведомства, боеприпасы и взрывные устройства уничтожены на специализированном полигоне взрывотехниками международного противоминного центра ВС России.