Водитель грузового автомобиля сбил руководителя департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олега Чурилова, когда сдавал задним ходом. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Водитель грузовика Mercedes выезжал задним ходом с внутренней территории спорткомплекса „ВТБ-Арена“ и в темноте не заметил человека, который стоял на дороге. Пострадавший, которым оказался глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов, был доставлен в больницу с множественными переломами, ушибами и ранами», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, медики сделали все возможное, но спасти Чурилова не смогли

Смертельное ДТП произошло накануне, 12 декабря, на Ленинградском проспекте в районе дома 36.

В отношении водителя грузовика было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека»). Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Олегу Чурилову был 51 год. Он окончил Финансовую академию при правительстве России, был главой Совместного центра трансфера технологий РАН и «Роснано». С апреля 2022 года руководил департаментом развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки.

В Минобрнауки рассказали, что Чурилов внес весомый вклад в обеспечение научно-технологического суверенитета России и укрепление ее инновационного потенциала. На сайте ведомства врио директора департамента сейчас указан Станислав Жарков.