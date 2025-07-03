Заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб при украинском ударе по передовому командному пункту в Курской области, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По их словам, жертвами «огневого поражения» также стала группа старших офицеров.

Собеседник издания утверждает, что «огневой налет» с украинской стороны был произведен во время построения личного состава. Ранее в Минобороны сообщали, что Гудков погиб «во время боевой работы в одном из приграничных районов», а губернатор Приморского края Олег Кожемяко — что это произошло, когда генерал «выполнял долг офицера вместе со своими однополчанами».

В своем телеграм-канале глава Приморья также упомянул о гибели «верного товарища» Гудкова — Наримана Шихалиева — и других бойцов.

«Аргументы и факты — Приморье» писали, что Гудков предположительно погиб в результате ракетного удара ВСУ по штабу морской пехоты в Коренево. В Кореневском районе в последние дни ежедневно объявляют ракетную опасность, следует из публикаций в телеграм-канале Оперативного штаба Курской области.

Гудков родился в 1983 году в Новосибирске, окончил местное высшее военное командное училище, служил в ВДВ, участвовал в КТО на Северном Кавказе, а потом поступил в Общевойсковую академию ВС РФ и по ее окончании получил пост сначала заместителя командира, а затем и командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Во главе этого соединения участвовал в операции в Сирии. Получил звание Героя России.

В начале СВО в 2022 году возглавляемая Гудковым бригада участвовала в боевых действиях под Киевом и в Донбассе, в частности, в боях за Мариуполь. Осенью 2023 года генерал был награжден медалью «Золотая звезда» «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями». В январе 2025 года СМИ упоминали об участии бригады Гудкова в освобождении Курской области.

На должность замглавкома ВМФ Гудкова назначили в марте 2025 года. Генерал курировал действия береговых войск и подразделений морской пехоты. В апреле 2025 года «Комсомольская правда» объясняла его назначение новым подходом к кадровой ротации, при котором «приоритетом становятся эффективность и боевой опыт, а не “парадная” служба», поскольку Гудков, в отличие от «так называемых паркетных генералов», прошел «окопный» путь.

Президент России Владимир Путин, объявляя о назначении Гудкова на встрече с экипажем атомного подводного крейсера «Архангельск», заявлял, что боеготовность всех подразделений надо повысить до уровня 155-й бригады, которая является «одной из лучших» в российских Вооруженных силах.