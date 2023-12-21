У детей, следовавших поездом Тюмень-Адлер после отдыха в лагере, выявили вирус грипп А. Об этом сообщило саратовское управление Роспотребнадзора со ссылкой на результаты первых лабораторных исследований.

«К проведению высокотехнологичных исследований подключены ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и Всероссийский противочумный институт «Микроб». Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме», — говорится в пресс-релизе.

Ситуация находится на личном контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой, уточняется в сообщении.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем телеграм-канале, что признаки ОРВИ имеют около 60 детей. Грипп А лабораторно подтвержден у 15 несовершеннолетних, уточнил глава региона.

«Состояние у всех удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними», — говорится в сообщении Бусаргина.

Вечером 20 декабря в Саратовской области с поезда Тюмень — Адлер сняли 125 детей из ЛНР, возвращавшихся домой после отдыха в тюменском лагере. Несовершеннолетних доставили в местную больницу в связи с жалобами на высокую температуру. РИА Новости со ссылкой на Минздрав передает, что из 125 человек госпитализированы 38 с симптомами ОРВИ, среди них нет находящихся в тяжелом состоянии.

Во время следования поезда умерла 12-летняя девочка из группы отдыхавших. По данным телеграм-канала «112», сопровождавшие детей медики попытались оказать школьнице помощь, но безуспешно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней. Для установления точной причины произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза.