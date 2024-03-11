Рособрнадзор сообщил, что планирует в ближайшие два месяца внести изменения в порядок и расписание проведения ЕГЭ, предусматривающие возможность пересдавать один экзамен по выбору уже в 2024 году. Об говорится в ответе ведомства «Коммерсанту».

Согласно разъяснениям Рособрнадзора, у выпускников будет возможность пересдать только один предмет, говорить о расширении механизма пересдачи до нескольких предметов пока «преждевременно».

При пересдаче первый результат будет аннулирован, «независимо от того, будет он выше или ниже». В связи с этим Рособрнадзор призывает «сделать осознанный выбор и оценить свои возможности».

В случае с ЕГЭ по иностранным языкам (состоит из двух отдельных частей — письменной и устной) выпускнику придется пересдавать его полностью.

«Пересдача только одной части невозможна, так как результат участник ЕГЭ получает за обе части в совокупности. В случае принятия решения о пересдаче ЕГЭ по иностранным языкам первый результат за обе части будет аннулирован», — предупредили в ведомстве.

Предоставить выпускникам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы предложил в конце февраля президент Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. В Рособрнадзоре отмечали, что право воспользоваться «вторым шансом» появится у учеников уже в июне 2024 года.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова рассказала ТАСС алгоритм, по которому должен будет действовать выпускник, который решит пересдать ЕГЭ по одному из предметов:

написать соответствующее заявление,

выбрать предмет,

отказаться от полученных результатов в рамках первой попытки,

в резервный день сдать экзамен по этому же предмету еще раз.

По действующим правилам выпускники могут пересдать только обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике. Пересдача предметов по выбору допускается только в следующем году в досрочный период (в таком случае сдающий относится к категории «выпускник прошлых лет»).

Инициатива президента окажет влияние на расписание экзаменов, поскольку выпускники должны получить окончательные результаты по всем ЕГЭ к началу приемной кампании, заявили «Ъ» в Минобрнауки. Ведомство сообщило, что совместно с регионами прорабатывает «вопрос формирования оптимального варианта расписания, учитывающего и учебный год, и приемную кампанию».

Вузы начинают прием документов у абитуриентов не позднее 20 июня. Их подача завершается примерно через месяц. В то же время некоторые вузы, которые проводят собственные вступительные экзамены дополнительно, могут завершить прием документов раньше. 27 июля учебные заведения обязаны опубликовать итоговые конкурсные списки абитуриентов, подавших документы на бюджет.