Ректор Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков, умерший внутри головы монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде, посещал комплекс в составе официальной делегации. Экскурсия проводилась в соответствии с установленными правилами. Об этом говорится в телеграм-канале музея-заповедника «Сталинградская битва».

Экскурсия проходила 22 мая для официальной делегации VII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы физического воспитания и адаптивной физической культуры в сфере образования», рассказали в музее.

«Посещение внутренних помещений монумента “Родина — мать зовет!” проводится в соответствии с утвержденной инструкцией музея-заповедника в сопровождении специалистов. Доступ предоставляется на протяжении всего срока эксплуатации монумента, в т. ч. для технических специалистов, СМИ, представителей официальных делегаций и др.», — говорится в сообщении.

После осмотра внутреннего пространства скульптуры одному из посетителей во время спуска стало плохо. Сотрудники музея оказали ему первую помощь и сразу вызвали скорую, но мужчина умер до ее прибытия.

«По предварительной информации, смерть наступила по естественным причинам», — отметили в комплексе.

Ректору МГАФК Николаю Чеснокову было 68 лет. В вузе подтвердили его «скоропостижную» смерть, но подробностей не привели. По предварительным данным Mash и Baza, у мужчины случился сердечный приступ. Shot писал, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.