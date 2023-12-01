Директор группы «ДДТ» Александр Тимошенко рассказал RTVI, что лидер коллектива Юрий Шевчук вместе со своими музыкантами сможет вернуться к гастрольной деятельности, пройдя реабилитацию после перенесенного в сентябре инфаркта.

«Врачи говорят, что [реабилитация продлится] до середины декабря, а потом возможны гастроли», — сказал он.

Тимошенко подтвердил, что состояние Шевчука улучшается, и в настоящий момент музыкант проходит плановые процедуры.

О том, что лидер «ДДТ» в сентябре перенес инфаркт миокарда, стало известно 9 октября. Запланированные концерты группы были перенесены на более поздние даты, самый ранний из них должен будет пройти 6 января 2024 года в Тель-Авиве.

В середине августа Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Суд счел, что лидер ДДТ 18 мая во время выступления критиковал решение президента о начале боевых действий на Украине.

В октябре в поддержку музыканта высказался лидер группы «Алиса» Константин Кинчев. «Мы с [Юрием] Юлианычем были и остаемся старыми приятелями. Добрые приятельские отношения — это и есть правда жизни. А мировоззренческие разногласия на эту правду влиять никак не могут», — заявил рок-музыкант.