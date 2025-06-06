Суд над выходцами из Украины, которых задержали по обвинении в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пройдет в следующем году. Судья Пармджит Каур Чима-Грабб назначила слушание на 27 апреля 2026 года.

По делу проходят три человека: 21-летний украинский гражданин Роман Лавринович, его соотечественник 34-летний Петр Починок и 26-летний Станислав Карпюк, родившийся на Украине гражданин Румынии. Первого обвиняют непосредственно в поджоге, а двух других — в сговоре с целью поджога.

Лавринович и Карпюк участвовали в заседании по видеосвязи из тюрьмы строгого режима Белмарш в Лондоне, тогда как Починок не присутствовал ни лично, ни заочно.

Как пишет Reuters, обвиняемые представят свои заявления на слушании, которое состоится в октябре. Адвокаты Карпюка и Починока сообщили, что их клиенты отрицают причастность к поджогам.

8 мая в Кентиш-Тауне на улице, где находится недвижимость британского премьера, загорелась машина. Через три дня, 11 мая, возник пожар в доме в Ислингтоне, где раньше шил Стармер. На следующий день произошло возгорание у входа в жилой дом в районе Кентиш-Таун, где глава правительства Соединенного Королевства вместе с семьей жил до парламентских выборов прошлого года.

Первым по делу о поджогах задержали Лавриновича. Карпюка задержали 17 мая в аэропорту Лутон, когда тот пытался покинуть Великобританию, а Починока — два дня спустя в районе Челси.