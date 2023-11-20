Похороны бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева пройдут в среду, 22 ноября. Об этом RTVI сообщил представитель Центрального кладбища №1 Кемерово.

Другие подробности прощания в администрации кладбища не раскрыли.

Позже пресс-служба вуза, где работал экс-глава региона сообщила РИА Новости, что прощание с ним пройдет в Музыкальном театре Кузбасса. «22 второго ноября в 11:00 в Музыкальном театре Кузбасса имени А.К. Боброва состоится прощание с Аманом Гумировичем Тулеевым», — сказано в сообщении.

Утром 20 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что на 80-м году жизни скончался бывший глава региона Аман Тулеев.

Губернатор назвал смерть Тулеева невосполнимой утратой. «С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса», — говорится в сообщении Цивилева.

В должности губернатора Аман Тулеев находился более 20 лет (с 1997 по 2018 годы), по этому показателю среди губернаторов занимал второе место в России после Евгения Савченко. В апреле 2018 года, после событий, связанных с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», Тулеев завершил карьеру губернатора.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, его не могли потушить более десяти часов. Среди 60 погибших 37 были детьми. Потерпевшими по делу признали более 450 человек. По данным следствия, возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом этаже ТЦ. Гибели людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности. В частности, в торговом центре не сработали системы пожарной защиты, охранники не смогли организовать эвакуацию, а аварийные выходы были закрыты или завалены вещами арендаторов.

После этого бывший глава региона перешел в облсовет, получил вакантный мандат и был избран спикером. При этом Тулеев не стал участвовать в выборах пятого созыва. В сентябре 2018 года был назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования. Бывший губернатор был автором более двух десятков книг и брошюр, у него два патента на изобретение.