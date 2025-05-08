Авиасообщение между Россией и Турцией восстановится 9 мая — об этом договорились Министерство транспорта России, Росавиация и Turkish Airlines.

В пятницу авиакомпания возобновляет регулярные рейсы между двумя странами в полном объеме. Для компенсации отмененных 8 мая рейсов назначены дополнительные вылеты — их выполнят перевозчики Azur Air и SouthWind.

Turkish Airlines также рассматривает возможность добавления внеочередных рейсов в расписание на 9 мая для удобства пассажиров.

Масштабные перебои авиаперевозок в столичном регионе начались 7 мая. Отмена рейсов и закрытие аэропортов были связаны с массированным налетом украинских дронов. Минобороны России сообщило о 524 уничтоженных беспилотниках в течение суток.

Как сообщает АТОР, отмена рейсов затронула около 15 тысяч человек. Turkish Airlines на фоне происходящего отменила все запланированные на 8 мая рейсы в Россию с курортов Анталья, Даламан и Бодрум.