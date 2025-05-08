Столичные аэропорты вернутся к штатному расписанию к 18:00 мск в четверг 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

С утра 8 мая московские аэропорты — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — начали работать штатно.

«В указанных аэропортах задержано на вылет 51 рейс, на прилет 43 рейса. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Как пишет «Интерфакс», глава Минтранса Роман Старовойт 8 мая посещает московские аэропорты, чтобы проконтролировать ситуацию с обслуживанием пассажиров в связи с задержкой рейсов. Глава ведомства назвал неудовлетворительной работу «Аэрофлота» с пассажирами задержанных и отмененных рейсов.

Снятие ограничений в московских аэропортах

Вечером 7 мая в 23:25 мск представитель Росавиации Артем Кореняко написал в телеграм-канале, что временные ограничения в аэропорту Шереметьево сняты. В 23:52 представители аэропорта Жуковский сообщили, что временные ограничения на полеты сняты.

«Службы аэропорта Жуковский функционируют в штатном режиме и готовы к приему и выпуску воздушных судов», — говорится в сообщении.

Утром 8 мая в 8:59 мск в телеграм-канале международного аэропорта Внуково заявили, что в 0:30 мск временные ограничения на полеты были сняты и «аэровокзальный комплекс в течение нескольких часов вернулся к штатному режиму работы».

В 11:03 мск в представители аэропорта Домодедово сообщили, что международный аэропорт работает штатно, массовых скоплений пассажиров и значительных задержек рейсов нет.

«Информация о якобы массовых скоплениях пассажиров и значительных задержках рейсов, распространяемая в ряде телеграм-каналов и пабликов, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ограничения на прием и вылет самолетов вводились в московских аэропортах по причине ночной атаки беспилотников с 6 на 7 мая. В результате массовых задержек рейсов возникли сбои в расписании в петербургском аэропорту Пулково, куда в качестве запасного аэродрома были перенаправлены самолеты из Москвы. Как пишет РБК, всего с 17:00 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 14 сбитых дронах.

Минобороны сообщили, что в течение суток 7 мая средствами ПВО уничтожены 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, а также пять управляемых ракет «Нептун», шесть авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

По словам корреспондента RTVI Екатерины Забродиной, рейс «Турецких авиалиний» из столичного Внуково был отменен в 02:40 мск по причине закрытия аэропорта на вылет из-за угрозы дронов. Сотрудники авиакомпании рассказали, что в личном кабинете пассажиры могут бесплатно зарегистрироваться на новый рейс на 12:10 мск, который был отложен на полтора часа и вылетел из Москвы, но вернулся во Внуково по техническим причинам. «Какой-то прибор перестал показывать данные», уточняет корреспондент RTVI.

«Дальше была бессонная ночь во Внуково, эмоциональный сотрудник (авиакомпании — прим. RTVI) раздавал пассажирам талоны на еду. Говорили, что небо закрыто еще и по „политическим причинам“ — в Москве как раз приземлился борт Си (председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин — прим. RTVI)», — рассказал журналист.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines убрали из расписания 31 рейс, назначенные на 8 мая, а также восемь ночных рейсов на 9 мая. По данным АТОР, отмена рейсов затронула более 15 тыс. человек, включая рейсы, время вылета которых еще не пришло по расписанию.

«На настоящий момент в Анталье в отелях с питанием туроператорами размещены более 1500 человек с отмененных рейсов в Россию», — уточнили в ассоциации.

Ограничения на полеты в других российских аэропортах

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) ограничения на прием и вылет самолетов ввели в 04:30 мск, которые были сняты в 06:03 мск. В Росавиации уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В 06:42 ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна). Их ввели в 6:03 для обеспечения безопасности полетов.

Утром 8 мая оперштаб Ивановской области в 7:00 мск объявил отбой опасности БПЛА в регионе.

Задержки рейсов в Сибири

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о задержке рейсов в аэропортах Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Норильска, Омска, Томска по причине позднего прибытия самолетов из московских аэропортов. Общее число пассажиров, которые ожидают вылета, — 2 440 человек.

В ведомстве уточнили, сколько пассажиров ожидают вылета в аэропортах Западной Сибири:

свыше 300 в Барнауле;

250 в Горно-Алтайске;

350 в Кемерово;

более 180 в Красноярске;

более 700 в Новосибирске;

более 360, в том числе дети, в Норильске;

свыше 300, в том числе 26 детей, в Омске.

Ранее Западно-Сибирская прокуратура начала проверку о причинах задержек рейсов в аэропорту Новокузнецка. По предварительным данным, причина в дефектах взлетно-посадочной полосы.

«По указанной причине объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпаний «РедВингс», «Северный ветер» и «Сибирь» в города Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Ожидают вылета рейса свыше 300 пассажиров, из них 23 ребенка», — говорится в сообщении.

Утром 8 мая в 7:33 мск в пресс-службе аэропорта Новокузнецка сообщили о прекращении приема самолетов по техническим причинам. В 8:44 мск представители аэропорта уточнили, что воздушная гавань работает штатно.

Накануне более 4 тыс. пассажиров ожидали вылета в аэропортах Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Норильска, Омска и Томска из-за задержки вылета свыше 25 рейсов после ночной атаки БПЛА.