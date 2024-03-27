После увольнения гендиректора петербургского общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской из-за «чудовищных» постов ее мужа о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» проект временно перешел под управление оперативной команды. Об этом сообщили RTVI в пресс-службе «Новой Голландии».

«Роксана Шатуновская по собственному желанию покинула пост генерального директора проекта “Новая Голландия: культурная урбанизация” 25 марта 2024 года. Сейчас управлением занимается оперативная команда Новой Голландии, чуть позже мы объявим имя нового генерального директора», — рассказали в пресс-службе.

Шатуновская, которая является главным идеологом «Новой Голландии» и занималась развитием этой территории в течение 12 лет, уволилась на фоне резонанса, вызванного постами ее мужа Николая Конашенка в фейсбуке*.

После нападения террористов на подмосковный комплекс «Крокус Сити Холл» мужчина рассуждал в соцсети, что для атаки была выбрана не та площадка и не тот концерт. При этом он назвал «чудовищной» группу «Пикник», перед запланированным выступлением которой 22 марта случилась эта трагедия.

Возмущение записями Конашенка выразил среди прочих депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал мужчину «мерзавцем» и «сученышем» и потребовал «посадить его на соседнюю скамейку с террористическими тварями». При этом он обозначил Николая Конашенка как «субъекта, работающего в „Новой Голландии“ каким-то художником», и потребовал его уволить.

Позднее тем же днем, 25 марта, в телеграм-канале проекта написали, что Конашенок не работал у них и не имел отношения к деятельности «Новой Голландии», а также сообщили, что Роксана Шатуновская покидает должность гендиректора. Эту информацию подтвердила и сама Шатуновская в соцсети. Она назвала высказывания своего супруга «чудовищными» и «несовместимыми с человечностью» и объяснила решение уволиться тем, что она «осуждает сказанное мужем, всем сердцем соболезнует жертвам теракта, но остается со своей семьей».

Самого Николая Конашенка, который успел удалить скандальные посты, в тот же вечер задержали в аэропорту «Пулково», откуда, по информации «Фонтанки», он собирался вылететь в Ереван. Вскоре полиция распространила видео с извинениями мужчины, где он заявил, что не поддерживает терроризм. Тем не менее на него завели дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), что в случае максимального наказания грозит семью годами тюрьмы. По данным Следственного комитета Петербурга, «индивидуальному предпринимателю Николаю Конашенку» предъявлено обвинение, решается вопрос о его аресте.

Кроме того, по отдельному административному делу суд назначил Конашенку 14 суток ареста за мелкое хулиганство, о чем сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Согласно материалам дела, Николай Конашенок на улице «вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью, чем испугал <…> мимо проходящих людей».

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