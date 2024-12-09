Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи возглавит его первый зампред Сергей Боярский. Об этом RTVI сообщили три осведомленных источника во фракции «Единая Россия» и в Госдуме.
Собеседник RTVI в Госдуме утверждает, что Совет Думы уже принял решение о назначении Боярского на должность врио главы комитета Госдумы по информполитике. Комитет останется за фракцией «Единая Россия», отметил он.
«Врио — потому что решение о назначении председателя комитета Госдумы вся палата парламента принимает на заседании по представлению фракции, и это будет сделано чуть позже. Когда? Это технический момент. Пройдут консультации, фракция предложит, и думаю, что предложенная кандидатура будет поддержана», — пояснил источник RTVI.
С 2020 года комитет Госдумы по информполитике возглавлял Александр Хинштейн. Должность освободилась 5 декабря 2024 года, после внезапного назначения Хинштейна на пост врио губернатора Курской области.
Президент России Владимир Путин отметил, что в Курской области сейчас востребовано «кризисное управление». Он также обратил внимание, что депутат ранее работал советником главы Росгвардии и имеет «хорошие наработки» и отношения в исполнительных органах власти.
Из указа Путина о назначении Хинштейна главой Курской области следовало, что Алексей Смирнов, до этого руководивший регионом, подал в отставку по собственному желанию. Сам Смирнов сообщил, что переходит на новое место работы «по решению руководства».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя назначение Хинштейна на пост главы региона, отметил: «Ситуация [в Курской области] близка к развязке. Время нам покажет, насколько. <…> Эта развязка будет обязательно, ситуация будет нормализована. Но задачи надо решать уже сегодня».
Песков уточнил, что перед Хинштейном стоят задачи по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы, обеспечению всех потребностей жителей Курской области. После того как проблемы в регионе закончатся, нужно будет «очень быстро» заниматься его восстановлением и обеспечить возвращение людей, отметил представитель Кремля.
Что известно о Сергее Боярском
Сергей Боярский родился в Санкт-Петербурге, его отец — актер Михаил Боярский. Источник «Ведомостей» утверждает, что политик начал свою карьеру в Санкт-Петербурге в том числе благодаря отцу, а в 2016 году избрался в Госдуму по спискам «Единой России».
В 2018 году Сергей Боярский стал зампредом комитета по информационной политике, а в 2019 году — первым зампредом. В 2021 году он снова избрался в Госдуму по спискам «Единой России» в Санкт-Петербурге.
Собеседник «Фонтанки» нижней палате парламента назвал назначение Боярского на должность главы комитета ГД по информполитике «логичным».
«Комитет должен работать. Исполнять обязанности он будет до принятия кадровых решений, потеряет ли он приставку и. о. мы пока не знаем», — пояснил он.