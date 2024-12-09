Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи возглавит его первый зампред Сергей Боярский. Об этом RTVI сообщили три осведомленных источника во фракции «Единая Россия» и в Госдуме.

Собеседник RTVI в Госдуме утверждает, что Совет Думы уже принял решение о назначении Боярского на должность врио главы комитета Госдумы по информполитике. Комитет останется за фракцией «Единая Россия», отметил он.

«Врио — потому что решение о назначении председателя комитета Госдумы вся палата парламента принимает на заседании по представлению фракции, и это будет сделано чуть позже. Когда? Это технический момент. Пройдут консультации, фракция предложит, и думаю, что предложенная кандидатура будет поддержана», — пояснил источник RTVI.

С 2020 года комитет Госдумы по информполитике возглавлял Александр Хинштейн. Должность освободилась 5 декабря 2024 года, после внезапного назначения Хинштейна на пост врио губернатора Курской области.

Президент России Владимир Путин отметил, что в Курской области сейчас востребовано «кризисное управление». Он также обратил внимание, что депутат ранее работал советником главы Росгвардии и имеет «хорошие наработки» и отношения в исполнительных органах власти.

Из указа Путина о назначении Хинштейна главой Курской области следовало, что Алексей Смирнов, до этого руководивший регионом, подал в отставку по собственному желанию. Сам Смирнов сообщил, что переходит на новое место работы «по решению руководства».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя назначение Хинштейна на пост главы региона, отметил: «Ситуация [в Курской области] близка к развязке. Время нам покажет, насколько. <…> Эта развязка будет обязательно, ситуация будет нормализована. Но задачи надо решать уже сегодня».

Песков уточнил, что перед Хинштейном стоят задачи по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы, обеспечению всех потребностей жителей Курской области. После того как проблемы в регионе закончатся, нужно будет «очень быстро» заниматься его восстановлением и обеспечить возвращение людей, отметил представитель Кремля.

Что известно о Сергее Боярском

Сергей Боярский родился в Санкт-Петербурге, его отец — актер Михаил Боярский. Источник «Ведомостей» утверждает, что политик начал свою карьеру в Санкт-Петербурге в том числе благодаря отцу, а в 2016 году избрался в Госдуму по спискам «Единой России».

В 2018 году Сергей Боярский стал зампредом комитета по информационной политике, а в 2019 году — первым зампредом. В 2021 году он снова избрался в Госдуму по спискам «Единой России» в Санкт-Петербурге.

Собеседник «Фонтанки» нижней палате парламента назвал назначение Боярского на должность главы комитета ГД по информполитике «логичным».