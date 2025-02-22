В субботу, 22 февраля, на НТВ выйдет документальный проект «Ч.Т.Д.» главного редактора RT Маргариты Симоньян. Таким образом она заменит в субботнем вечернем эфире телеканала своего мужа, режиссера и ведущего передачи «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна, который находится в коме.

«Здравствуйте, сограждане. Много лет на НТВ эту фразу “Здравствуйте, сограждане” вы слышали от Тиграна Кеосаяна, моего мужа. Наверное, многие из вас знают, что он в коме. И два месяца вот уже мы ждем возвращения в нашу семью, мужа, отца, сына. Пока мы его ждем, я буду вести эту программу», — говорит Симоньян в анонсе «Ч.Т.Д.» на сайте НТВ.

По ее словам, передача будет «совсем другая» — проект приурочен к 80-летней годовщине Победы в Великой отечественной войне. Как уточнила Симоньян, в «Ч.Т.Д.» она будет рассказывать о героях ВОВ.

Последний выпуск «Международной пилорамы» вышел в эфир НТВ 21 декабря 2024 года.

О том, что Тигран Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому, Симоньян сообщила в начале января. По информации телеграм-канала Baza, режиссера госпитализировали в конце декабря в тяжелом состоянии.

Симоньян рассказала, что на протяжении долгого времени Кеосаян испытывал серьезные проблемы с сердцем. Режиссер перенес два инфаркта в 2008 и 2010 годах, ему провели аортокоронарное стентирование.

В конце января президент России Владимир Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного артиста России.