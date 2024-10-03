Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина нашлась в Израиле, сообщил РЕН ТВ и «Газете.Ru» PR-директор певицы Константин Манжула.

«Татьяна нашлась в Израиле. Пока больше прокомментировать ситуацию никак не могу», — цитирует его телеканал.

Информацию подтвердил концертный директор Успенской Александр Иваненко.

«Мама радуется — для меня это самое главное. Но все подробности позже», — сказал он «Московскому комсомольцу».

Ранее телеграм-каналы Mash и Shot написали, что 34-летняя Плаксина улетела из России, никого не предупредив о своем отъезде. Как отметил Mash, она оказалась в Израиле за несколько часов до начала массированного ракетного обстрела со стороны Ирана. «Из-за большого спроса на авиабилеты и уменьшения числа рейсов, Плаксина не сможет вернуться в Россию еще несколько дней», — говорится в публикации.

Успенская заявила о пропаже дочери 2 октября. Она рассказала изданию Super, что только приехала из Баку и не смогла найти Татьяну, при этом ее телефоны остались дома.

«Мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР, ЛНР. <…> Или ее, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли. <…> Я сейчас в таком недоумении, в панике, я боюсь, что она в руках шантажистов, потому что она дочь известной певицы», — предположила Успенская.

Ее пресс-секретарь Александр Иваненко уточнил «АиФ», что Плаксина пропала около недели назад.

Адвокат Успенской Елена Сенина, в свою очередь, заявила «Известиям», что у пропажи Плаксиной есть «политический окрас». Она напомнила, что Успенская «родилась в Киеве, жила в Америке, но заняла четкую пророссийскую позицию».

По информации Сечиной, Плаксина находится за пределами России и, возможно, могла быть завербована зарубежными спецслужбами из-за популярности ее матери.

Татьяна Плаксина родилась в 1989 году в США. Она работала инструктором йоги, занималась живописью, дизайном одежды. В 2018 году Плаксина попала в аварию, в которой получила перелом челюсти, потеряла пять зубов. Позже Успенская призналась, что у ее дочери была тяжелая реабилитация и проблемы с наркотиками.

В 2022 году Плаксина начала карьеру певицы под сценическим именем Pacha TATI.