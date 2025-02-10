У госпитализированного в Новосибирске хоккейного комментатора «Матч ТВ» Романа Скворцова диагностировали ушиб мозга и гематому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, сейчас мужчина проходит дополнительные обследования, информации об ухудшении его состояния нет.

В то же время телеграм-канал Sport Baza пишет, что комментатор якобы находится в реанимации токсикологического отделения в тяжелом состоянии. По данным канала, у Скворцова произошло кровоизлияние в мозг, при этом он находится в сознании.

Информацию о том, что комменатор в сознании также подтвердил журналист Дмитрий Ерыкалов.

«Хорошие новости в том, что буквально час назад Роман поговорил по телефону с женой. Он не понимал, как оказался в больнице. Но главное — Скворцов в сознании. Учитывая, что он провел последние сутки в реанимации, это повод немного выдохнуть», — сообщил он в своем телеграм-канале.

Ерыкалов также рассказал, что 10 февраля Скворцова перевезут в областную больницу. По словам журналиста, состояние здоровья комментатора контролирует лично министр здравоохранения Новосибирской области, который обо всем докладывает губернатору.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что Скворцов не помнит обстоятельств получения травмы, однако, по предварительным данным, никакого криминала в произошедшем нет.

В медучреждении, где находится Скворцов, ТАСС сообщили, что мужчину перевели из отделения реанимации-токсикологии в отделение анестезиологии и реаниматологии.

Скворцов приехал в Новосибирск, чтобы работать на второй день Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проходившего 8-9 февраля. В ночь на 9 февраля он поступил в реанимацию одного из медицинских учреждений Новосибирска с травмой головы в бессознательном состоянии.

Одними из первых о госпитализации Скворцова сообщили генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Телеграм-канал Baza писал, что комментатора могли избить неизвестные — компания из семи-восьми человек в спортивных костюмах, «отмечавшая рождение ребенка» в заведении на Красном проспекте. В сообщении канала говорилось, что неизвестно, был ли изначально Скворцов в этой компании. Пока до конца не известно, был ли он избит или просто упал и ударился головой.

Сейчас обстоятельства травмирования комментатора в Новосибирске устанавливают полицейские.