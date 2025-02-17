В результате атаки украинских беспилотников 17 февраля была выведена из эксплуатации нефтеперекачивающая станция (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции», — уточнили в пресс-службе КТК.

Сотрудники станции сумели оперативными действиями предотвратить угрозу разлива нефти, пострадавших среди них нет. Руководство КТК уведомило акционеров международного консорциума, в том числе американские и европейские компании, о «террористической атаке на гражданский объект» и ее последствиях. Крупнейшимми акционерами КТК являются Россия (через «Транснефть»), Казахстан (через «Казмунайгаз»), Chevron, «Лукойла», ExxonMobil, СП «Роснефти» и Shell.

После отключения прокачка нефти по системе трубопроводов Тенгиз — Новороссийск проводится в сниженном режиме в обход НПС, пока компания оценивает размер причиненного ударом ущерба и прогнозирует сроки восстановления работоспособности станции. Для мониторинга ситуации на Кубань выехали руководители КТК во главе с генеральным директором Николаем Горбанем.

НПС «Кропоткинская» находится в Кавказском районе Краснодарского края и является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на российской территории. Сейчас консорциум может транспортировать по своим трубопроводам около 72,5 млн тонн нефти в год из Казахстана и до 83 млн тонн нефти в год через Россию. Его нефтепроводная система длиной около 1,5 тысячи километров, соединяющая Западный Казахстан с терминалом на Черном море, — это крупнейший маршрут поставок нефти с Каспия на мировые рынки.

Напомним, 5 февраля обломки сбитого системой ПВО украинского беспилотника спровоцировали возгорание в резервуаре с «незначительными остатками нефтепродуктов» в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края. Тушение заняло около пяти часов.