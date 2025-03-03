Европа продолжит вооружать Украину и после того, как в стране будет установлен мир. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая перед парламентом, передает РИА Новости.

«Мы согласились, что в случае мирного соглашения продолжим укреплять украинскую обороноспособность и сдерживание», — сказал он.

Кроме того, Стармер заявил, что Великобритания выступает за отправку своих войск на Украину и готова направить самолеты для закрытия неба.

Сейчас, по его словам, Лондон обсуждает вопрос поставки Киеву 5 тыс. ракет для систем ПВО, на которые будет выделено 1,6 млрд фунтов стерлингов.

Также Великобритания продолжает работать над поиском легального механизма использования российских замороженных активов, добавил он.

«Европа не может дать Украине гарантий безопасности без поддержки США», — отметил Стармер.

По его словам, США жизненно важны для установления мира на Украине.

Высказывания Стармера о том, что Лондон продолжит вооружать Украину после установления мира, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», — написала дипломат в своем телеграм-канале.

Накануне в интервью «Би-би-си» премьер-министр Великобритании заявил, что для прочного мира на Украине необходимы три составляющие: поддержка со стороны США, европейская поддержка с гарантиями безопасности, а также «сильная Украина», которая сможет продолжать боевые действия при необходимости и будет иметь сильную позицию на переговорах.

Политик сообщил, что Великобритания, Франция, Украина и, «возможно, еще одна-две страны» будут совместно работать над планом по прекращению боевых действий, который затем представят американской стороне. По словам Стармера, такое решение выработалось после его разговоров с президентами Украины, США и Франции Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном.

Стармер отметил, что считает это шагом «в правильном направлении». По его мнению, нужно двигаться «к более быстрому и гибкому способу продвижения вперед», и этому может способствовать «коалиция заинтересованных государств».

Стармер допустил, что на переговорах будет обсуждаться линия разграничения между Россией и Украиной, но любой план, по его словам, будет зависеть от американской военной помощи. Британия готова направить своих миротворцев в рамках урегулирования, но это будет небезопасно без коммуникационной, логистической и авиационной поддержки со стороны США, отметил Стармер.