Новым президентом грозненского футбольного клуба «Ахмат» назначен министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту, старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова 18-летний Ахмат. Об этом говорится на сайте клуба.

Кадыров сменил на этом посту Магомеда Даудова, который руководил «Ахмат» на протяжении почти 13 лет.

«Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты», — говорится в сообщении клуба.

Первый заместитель министра Чечни по физической культуре и спорту Умар Даудов утвержден вице-президентом «Ахмата».

«Ахмат» после 29 туров занимает 10‑е место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 35 очков. В заключительном туре 25 мая клуб из Грозного в гостях сыграет против «Факела».

21 мая Рамзан Кадыров сообщил, что его старшин сын назначен новым министром республики по физической культуре и спорту. Кроме того, глава Чечни сообщил, что вместо Ахмата Кадырова министерство по делам молодежи в возглавит первый замминистра спорта Рамзан Висмурадов, который также является зятем главы Чечни.

Старший сын Кадырова уже второй раз за год становится главой министерства. В феврале 2024 года его назначили министром по делам молодежи Чечни, в тот же день ему вручили орден Кадырова.