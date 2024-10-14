Нижегородский районный суд оштрафовал на 30 тыс. рублей комика Дмитрия Гаврилова по административному делу о дискредитации российской армии (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), пишет ТАСС. Адвокат стендапера сообщил, что сторона не намерена обжаловать решение суда.

Поводом для разбирательства был видеоролик, который размещенный на YouTube-канале комика в январе 2024 года. ТАСС указывает, что в нем содержались признаки, «попадающие под административное нарушение». Гаврилов свою вину признал. Он объяснил, что ролик был выложен в юмористических целях, но получился неудачным.

«Я <…> раскаиваюсь. <…> Хотелось бы принести свои извинения Вооруженным силам Российской Федерации», — сказал он.

В сентябре Гаврилова арестовали на 13 суток по административной статье о возбуждении ненависти. Поводом также стало размещенное на YouTube видео, которое было записано в 2023 году на концерте в Тбилиси.

В материалах говорилось, что на видео комик «высказывался против русской нации, употребляя при этом нецензурные выражения на английском языке» и создавал «отрицательный образ русского офицера». Согласно лингвистической экспертизе, в тексте ролика содержатся «лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения и принадлежности к социальной группе».

10 сентября в телеграм-канале «Оперативные сводки» появилось видео с извинениями Гаврилова.

«В своем стендап-видео я позволил себе оскорбительные высказывания, направленные на граждан России или дискредитацию ВС России. Я полностью признаю свою ошибку, раскаиваюсь в сказанных словах, позицию свою поменял. Надеюсь, никому не причинил вред», — заявил комик.

21 сентября комика выпустили из спецприемника после ареста — на выходе его встретили поклонники и друзья, писал NN.RU.

После начала боевых действий на Украине Дмитрий Гаврилов уехал из России в Грузию. Однако в сентябре 2024 года вернулся на родину и начал концертный тур. Из-за ареста выступления в семи городах были перемены на другие даты.