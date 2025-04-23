Эстония решила создать военную базу в пограничном с Россией городе Нарва. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии Вахур Карус, передает ERR.

По словам Каруса, эстонские военные считают необходимым усиление своего присутствия в Нарве, которая находится на границе с российским Ивангородом. На территории новой военной базы планируется разместить от 200 до 250 эстонских военнослужащих.

Подобный шаг продемонстрирует, что «Нарва является неотъемлемой частью Эстонии», считает Карус. Он призвал жителей Нарвы «привыкать» к тому, что эстонские военные станут «частью их повседневной городской жизни».

«[В Нарве] нас частично представляет Кайтселийт [Союз обороны, добровольная военизированная организация при Минобороны Эстонии. — Прим. RTVI], но наша цель — разместить там постоянные подразделения. Таким образом мы дадим жителям города четкий сигнал о присутствии эстонского государства», — сказал Карус.

Он добавил, что на военной базе будут размещены различные подразделения на ротационной основе, состоящие из действующих военнослужащих, призывников и резервистов.

Комментируя планы Таллина, официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что Эстония объявила о решении создать военную базу в Нарве, чтобы «весь мир узнал», что в республике есть генштаб.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава намерена отправить дополнительные войска в Латвию — другое государство Балтии, входящее в НАТО и граничащее с Россией.