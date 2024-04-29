Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что Россия подавляет сигналы GPS в районе Балтийского моря. Об этом пишет Financial Times (FT). По словам глав внешнеполитических ведомств, такие помехи могут приводить к авиакатастрофам.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сравнил GPS-помехи с тем, как устроено движение на автодороге.

«Если кто-то выключает [автомобильные] фары, когда вы едете ночью, это становится опасным. Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ становится слишком серьезной, чтоб ее игнорировать», — подчеркнул он.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал действия по подавлению сигнала GPS «гибридной атакой» и добавил, что они представляют угрозу для безопасности жителей стран Балтии. «И мы не потерпим их», — заключил министр.

Глава латвийского МИДа Байба Браже отметил, что его страна «серьезно относится» к этим инцидентам и поддерживает «связь с коллегами в других странах».

По оценкам экспертов, за последние месяцы действия по подавлению сигналов GPS «пострадали» десятки тысяч гражданских рейсов. В частности, 25 и 26 апреля два самолета авиакомпании Finnair, которые следовали из Хельсинки в эстонский город Тарту, были вынуждены вернуться в Финляндию, поскольку экипаж не смог обеспечить безопасность полета на всем пути следования до пункта назначения из-за помех GPS, отмечает FT.

Кроме того, сбои в GPS-сигналах мешают и судам в Балтийском море, пишет газета. Один из высокопоставленных чиновников в беседе с FT предположил, что таким образом Россия пытается защитить Калининград от возможных атак украинских беспилотников.

Почему возникают помехи в работе GPS

Опрошенные FT эксперты утверждают, что существует несколько различных источников GPS-помех: один из них якобы может находиться в Калининграде, другой «отвечает за помехи» в Эстонии и Финляндии, а еще один «воздействует на Крайний север в Норвегии и Финляндии». Официально ни одна из этих стран не взяла на себя ответственность за помехи в работе GPS.

Специалист по GPS Дана Говард в беседе с FT рассказала, что из-за потери сигнала GPS растет вероятность несчастных случаев. «Когда вы подавляете GPS, авиация становится менее эффективной и менее безопасной», — указала она.

Представитель Finnair Юхо Синкконен выразил мнение, что такие помехи являются «неприятностью, не оказывающей непосредственного влияния на безопасность». При этом, по его словам, число связанных с GPS инцидентов увеличилось с 2022 года.

Синкконен добавил, что в большинстве аэропортов есть оборудование, позволяющее самолетам садиться без GPS, однако аэропорт в Тарту — один из немногих, где процедуры захода на посадку требуют наличия сигнала GPS.

В июне 2023 года агентство Bloomberg со ссылкой на электронное письмо Департамента транспорта Эстонии писало, что европейские авиаперевозчики ищут замену GPS из-за активизация усилий России по блокированию сигналов этой системы на фоне атак дронов. Эстонское ведомство указывало, что источник помех, предположительно, находится в Ленинградской области. Минобороны Эстонии утверждало, что «подавление сигналов GPS — одна из возможных мер России по обеспечению защиты важных объектов на своей территории».

В марте 2024 года британская газета The Independent писала, что Россия якобы могла заглушить GPS-сигнал на самолете Королевских военно-воздушных сил Великобритании, на котором министр обороны Грант Шаппс возвращался из Польши в Великобританию. По данным издания, помехи длились на протяжении получаса и пришлись на момент, когда воздушное судно пролетало над Балтийским морем рядом с Калининградской областью.

«Это <…> создает ненужный риск для гражданских самолетов и потенциально может поставить под угрозу жизни людей», — прокомментировал инцидент источник Independent в области обороны, обвинив в произошедшем Россию. Другой собеседник издания добавил, что подобные инциденты «нередко» происходят в Калининградской области.