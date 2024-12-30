Президент России Владимир Путин поздравил лидеров некоторых зарубежных стран с Новым годом и Рождеством, их список приводит пресс-служба Кремля. Среди действующих руководителей европейских стран там оказались только три человека ― президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Венгрия и Словакия входят в НАТО.

Всего в списке значатся представители 26 государств. Путин «тепло поздравил» политиков, отметили в Кремле. О чем говорится в поздравлениях, не сообщается. Фицо в опубликованном Кремлем перечне не значится, но Путин его «тоже поздравил», уточнил в разговоре ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как и в последние два года, российский лидер не поздравил с зимними праздниками глав «недружественных» стран, включая действующего президента США Джо Байдена и его преемника Дональда Трампа. «Последние годы мы не направляем [поздравления], все-таки страна недружественная», — сказал Песков.

Путин также направил поздравления президенту входящей в НАТО Турции Реджепу Эрдогану. Также он традиционно поздравил некоторых бывших глав иностранных государств: Герхарда Шрёдера (ФРГ), Рауля Кастро (Куба), Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна (Армения), Нурсултана Назарбаева (Казахстан). Экс-президент Франции Николя Саркози, фигурировавший в прошлогоднем списке, теперь не упоминается.

В число крупных зарубежных лидеров, которых поздравил Путин, вошли председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, президент Венесуэлы Николас Мадуро, премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Из лидеров стран постсоветского пространства Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента республики Ваагна Хачатуряна, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Киргизии Садыра Жапарова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Южной Осетии Аслана Гаглоева.

В отличие от прошлого года, в списке нет Сирии и Абхазии. Сирийский президент Башар Асад лишился власти в начале декабря в результате наступления вооруженной оппозиции. Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку на фоне протестов в республике из-за инвестиционного соглашения с Россией. Еще одним новшеством стало поздравление лидеров КНДР, Мьянмы, Эфиопии и Монголии, чего не было годом ранее.

Кто еще получил поздравления от Путина