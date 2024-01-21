Утром 21 января рынок «Меркурий» в Донецке попал под обстрел. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о 25 погибших и не менее 20 пострадавших, включая детей. Что об ударе по донецкому рынку пишут российские политики, журналисты и военкоры — в подборке RTVI.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий:

Подлые маневры не останутся без ответа. Каждый причастный будет найден. <…> За преступные приказы против мирных российских граждан последует расплата.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков:

Мы еще раз убедились, на что способен наш враг, который стреляет по мирным жителям, детям, женщинам и старикам.

Главред RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян:

Бандеровцы снова ударили по Донецку. Как у них принято — по рынку, в воскресный день. На видео с места прилета — убитые бабушки, торговавшие морковкой и грибами. <…> Мстят. Мирным. За свои проблемы под Артемовском, под Авдеевкой. Обстрелы прекратятся, когда мы отодвинем нашу границу вглубь Украины. До Киева.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц:

Воскресное утро. Рынок в Донецке. Здесь в это время традиционно много людей. И противник конечно об этом знал. Ему свойственна эта расчетливая жестокость. Все 10 лет. <…> Враг ответит за каждого.

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков:

Проезжая по «Текстилям», мы почти всегда шутим, что в этом рабочем районе Донецка народу больше, чем в центре. Туда и ударили. Это не обстрел, это террористическая атака. Если у ВСУ провал на фронте, они бьют по мирным жителям. У них провал за провалом, отсюда у нас такая высокая статистика гибели простых гражданских людей.

Проект Семена Пегова WarGonzo:

Сегодня ВСУ совершили еще одно холодное и расчетливое массовое убийство мирных жителей столицы республики. Нет никаких сомнений, что по рынку били прицельно, и били именно в то время, когда люди идут за покупками.

<…> Даже для, казалось, привыкшего ко всему Донецка — это трагедия. Надеемся, что террористов ждет заслуженное наказание. И в этой жизни, и в следующей.

Военкор Юрий Котенок:

Страшное воскресенье Донбасса. Геноцид продолжается.

Военный блогер Сергей Колясников (телеграм-канал Zergulio):

Расплата будет не просто непропорциональной, она будет глобально несоразмерной.

Военный волонтер Роман Алехин:

Воюйте с военными, а не с мирными. За войну отвечать не будете, а за убийство мирных ответит каждый, этого не простим.

Политолог Сергей Марков:

Варварский удар ВСУ по центру Донецка в воскресное утро. Когда много людей идет за покупками или просто с семьями гуляют. Специально так били. Украинская власть это террористический преступный режим, который должен быть уничтожен. Все, абсолютно все, кто поддерживает этот террористический режим, должны немедленно прекратить поддержку терроризма.