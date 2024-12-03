На территории Якутии упал астероид C0WEPC5. Его падение заметили жители Олекминска, Ленска и Якутска. Как сообщили астрономы сообщества AstroAlert, объект вошел в атмосферу Земли «строго в рассчитанное время» — в 19:14 мск (4 декабря в 01:14 по местному времени).

По данным астрономов, полет астероида длился пять секунд. За это время была зафиксирована одна вспышка при его распаде на части.

Момент падения астероида зафиксировали веб-камеры якутского города Ленска. Местные жители рассказывают в соцсетях, что слышали грохот в момент падения C0WEPC5.

По информации телеграм-канала «SD Новости Якутии», в Олекминске астероид проявил себя «огненной вспышкой и незначительным колебанием».

В МЧС Якутии заранее сообщили об обнаружении и сближении с Землей «потенциально опасного астероида». Силы и средства всех взаимодействующих структур органов управления территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) были приведены в готовность, отмечали в ведомстве.

Позже в министерстве отметили, что астероид прошел над атмосферой, поэтому «безопасность жизнедеятельности населения не нарушена».

Ранее в этот день астрономы сообщали координаты входа астероида в земную атмосферу. По их прогнозам, это место находится в 110 км северо-западнее Олекминска, в 200 км восточнее Ленска и в 600 км западнее Якутска.

Как уточнили специалисты, падение астероида C0WEPC5 должно было произойти всего в 900 км восточнее места приземления Тунгусского метеорита.

О падении астероида на территории Якутии стало известно 3 декабря. По информации AstroAlert, астероид C0WEPC5 обнаружили в этот день в 8:55 утра сотрудники американской обсерватории Китт-Пик с помощью двухметрового телескопа. По словам экспертов, это «11-е заранее предсказанное падение астероида за последние 16 лет — с момента первого подобного открытия».

«Роскосмос» называл астероид «потенциально опасным» — это категория объектов размером от 0,5 до 2 м,етров.

По данным NASA, 3 и 4 декабря к Земле приблизятся «потенциально опасные» астероиды, классифицируемые как 2007 JX2 и 2020 XR, причем последний является двойным. По оценкам Лаборатории реактивного движения NASA, диаметр астероидов составит около 365-400 м. Журнал Newsweek сравнивает размер этих небесных тел с небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг ― одним из самых высоких в США.