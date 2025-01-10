Студент первого курса Московского физико-технического института (МФТИ) Петр Ветчинкин был найден мертвым после разговора с телефонными мошенниками. Близкие молодого человека утверждают, что «мошенники-ВСУшники» пытались вовлечь его в совершение теракта и угрожали расправой его семье. Подробности — в материале RTVI.

Петр Ветчинкин умер 21 декабря, ему было 18 лет. На его странице во «ВКонтакте» говорится, что мошенники «терроризировали его по телефону шесть часов, навешивали кредиты, писали о нем липовые письма, что он состоит в экстремистской организации, угрожали, что расстреляют его семью и близких людей».

В посте говорится, что Ветчинкин пытался разобраться со всем один, но злоумышленники «довели его до самоубийства». Мать студента Ольга Киселева уточнила, что в день смерти сын несколько часов непрерывно переписывался и отвечал на звонки незнакомых людей. Около 18:00 он вышел из дома, отключив мобильный телефон. В районе 20:00 его тело было обнаружено в нескольких кварталах от дома.

Киселева сообщила, что при изучении распечаток переписок с неустановленными лицами в Telegram была получена информация «об угрозах семье, шантаже, обвинении в участии в экстремизме».

«Было очевидно, что Петр был подвергнут массированной информационной атаке, отказался выполнять инструкции по совершению теракта и был убит», — утверждает Киселева.

Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики (ФЭФМ), где учился Ветчинкин, опубликовала некролог, подготовленный семьей и близкими погибшего. В нем говорится, что Петр не успел сдать свою первую сессию в университете, но сдал «главный жизненный экзамен».

«Он не встал на путь террористов и защитил собой своих товарищей. Светлая память о Петре Ветчинкине сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

В комментариях администратор группы уточнил, что речь идет о мошенниках, которые «используют террористические методы», и прикрепил ссылку на памятку о том, как не стать жертвой таких мошенников.

Памятка была опубликована в группе ФЭФМ 25 декабря. В ней говорится, что студентам МФТИ и их родителям «всю последнюю неделю» поступали звонки от мошенников, выдававших себя за сотрудников деканата.

«Цель мошенников не только украсть ваши деньги, но и максимально использовать в своих интересах. Шантаж, угрозы, компромат, психологическое насилие, террор — далеко не полный список инструментов, используемых мошенниками», — говорится в посте.

Один из комментаторов написал под некрологом, что студент совершил самоубийство «под давлением провокаторов с Украины, добивавшихся от него совершения “теракта”». Baza утверждает, что мошенники якобы успели убедить Ветчинкина взять несколько кредитов и перевести деньги на «безопасный счет». По факту его смерти возбуждено уголовное дело, пишет канал.

В начале января МВД предупредило о мошенниках, которые звонят россиянам под видом сотрудников полиции, ФСБ и Росфинмониторинга и утверждают, что деньги с их банковских счетов якобы уходят на финансирование ВСУ. Чтобы сохранить деньги и избежать уголовной ответственности аферисты предлагают обналичить средства и передать их курьеру для зачисления на «безопасный счет». МВД призвало не поддаваться на провокации.