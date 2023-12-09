Советский суд в Брянске арестовал Сергея Поддубного — директора частной охранной организации, которая обеспечивала безопасность в брянской гимназии, где ученица открыла огонь по одноклассникам. Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции области, арестована также сотрудница частного охранного предприятия, школьную охранницу Галину Черткову.
«Директор ООО “ЧОО Агентство Эскалибур” заключен под стражу по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч.3 ст. 238 УК)», — говорится в сообщении пресс-службы.
По версии следствия, он «не обеспечил охрану помещений учебного заведения, в результате чего ученица школы пронесла в здание охотничье ружье, из которого выстрелила в одноклассников».
Поддубного арестовали до 6 февраля 2024 года. В случае признания виновным мужчине грозит лишением свободы на срок до десяти лет.
По такому же обвинению арестовали на два месяца и сотрудницу «Агентства Эскалибур» — школьную охранницу Галину Черткову. Как пишет телеграм-канал Mash, Черткова на суде говорила, что в принципе не могла заметить оружие у девочки, поскольку в школе не было рамок металлоискателя, а дробовик школьница проносила в тубусе.
По данным канала, женщина болеет сахарным диабетом 1-го типа. Когда ее задержали через сутки после случившегося, показатель глюкозы у нее был на уровне 20 при норме в 5.
Другие фигуранты дел о стрельбе в брянской гимназии
Телеграм-канал Baza 8 декабря писал, что задержан отец восьмиклассницы, устроившей стрельбу в гимназии. На него было заведено дело по статье 224 УК (небрежное хранение оружия), поскольку дробовик, из которого школьница стреляла в одноклассников, принадлежал именно ему, говорилось в сообщении канала. У мужчины имелось разрешение на хранение и ношение оружия, действительное до октября 2024 года.
В субботу, 9 декабря, Baza сообщила, что на отца девочки возбуждено еще одно уголовное дело — по статье о доведении до самоубийства. Следствие считает, что школьница напала на одноклассников и покончила с собой на почве сложных взаимоотношений с отцом, пишет телеграм-канал.
Кроме того, по данным Baza, замдиректора гимназии №5 Лариса Католикова задержана по подозрению в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, ей может грозить до семи лет лишения свободы.
По данным телеграм-канала «112», у Католиковой на иждивении пожилые родители, а сама она стоит на учете в онкологическом диспансере из-за злокачественной опухоли. Сын женщины находится в зоне боевых действий на Украине.
- Стрельба в брянской гимназии №5 произошла утром 7 декабря. Восьмиклассница (по данным телеграм-каналов, ее звали Алина Афанаскина) пронесла в класс огнестрельное оружие в тубусе, после чего открыла огонь. В результате происшествия погибли сама стрелявшая и ее одноклассница, еще пять человек пострадали. СК возбудил по факту инцидента уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч.2 ст. 105 УК).
- РБК писал со ссылкой на учеников гимназии, что стрелявшая школьница подвергалась буллингу со стороны одноклассников. По неназванной собеседницы издания, открывшая огонь «была закрытой девочкой» и «начала с мальчиков потому, что они подшучивали над ней».
- В прокуратуре Брянской области ранее сообщили, что в гимназии в день стрельбы, 7 декабря, «несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа был убран». Таким образом, посетителей не проверяли на предмет наличия при них запрещенных предметов, что «создало условия» для прохода школьницы в гимназию с огнестрельным оружием. В отношении должностных лиц гимназии возбудили дело о халатности.