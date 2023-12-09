Советский суд в Брянске арестовал Сергея Поддубного — директора частной охранной организации, которая обеспечивала безопасность в брянской гимназии, где ученица открыла огонь по одноклассникам. Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции области, арестована также сотрудница частного охранного предприятия, школьную охранницу Галину Черткову.

«Директор ООО “ЧОО Агентство Эскалибур” заключен под стражу по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч.3 ст. 238 УК)», — говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, он «не обеспечил охрану помещений учебного заведения, в результате чего ученица школы пронесла в здание охотничье ружье, из которого выстрелила в одноклассников».

Поддубного арестовали до 6 февраля 2024 года. В случае признания виновным мужчине грозит лишением свободы на срок до десяти лет.

По такому же обвинению арестовали на два месяца и сотрудницу «Агентства Эскалибур» — школьную охранницу Галину Черткову. Как пишет телеграм-канал Mash, Черткова на суде говорила, что в принципе не могла заметить оружие у девочки, поскольку в школе не было рамок металлоискателя, а дробовик школьница проносила в тубусе.

По данным канала, женщина болеет сахарным диабетом 1-го типа. Когда ее задержали через сутки после случившегося, показатель глюкозы у нее был на уровне 20 при норме в 5.

Другие фигуранты дел о стрельбе в брянской гимназии

Телеграм-канал Baza 8 декабря писал, что задержан отец восьмиклассницы, устроившей стрельбу в гимназии. На него было заведено дело по статье 224 УК (небрежное хранение оружия), поскольку дробовик, из которого школьница стреляла в одноклассников, принадлежал именно ему, говорилось в сообщении канала. У мужчины имелось разрешение на хранение и ношение оружия, действительное до октября 2024 года.

В субботу, 9 декабря, Baza сообщила, что на отца девочки возбуждено еще одно уголовное дело — по статье о доведении до самоубийства. Следствие считает, что школьница напала на одноклассников и покончила с собой на почве сложных взаимоотношений с отцом, пишет телеграм-канал.

Кроме того, по данным Baza, замдиректора гимназии №5 Лариса Католикова задержана по подозрению в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, ей может грозить до семи лет лишения свободы.

По данным телеграм-канала «112», у Католиковой на иждивении пожилые родители, а сама она стоит на учете в онкологическом диспансере из-за злокачественной опухоли. Сын женщины находится в зоне боевых действий на Украине.